Avvento: Caritas Terni, domani la raccolta per aiutare le famiglie bisognose

La raccolta di Avvento della Caritas di Terni si terrà domenica 12 dicembre, nella terza domenica, in tutte le parrocchie della diocesi. ll ricavato sarà destinato per sostenere il “Fondo di Solidarietà per le famiglie bisognose della diocesi” che in questo periodo di pandemia ha sostenuto le tante nuove famiglie che hanno chiesto aiuto al centro di ascolto diocesano di via Vollusiano e alle parrocchie.

Inoltre, oggi pomeriggio, nella sala polifunzionale “Vincenzo Bella” accanto alla chiesa di San Giuseppe a Terni, si terrà l’incontro di Avvento della Caritas diocesana. Il tema è: “Vivere la carità non è per specialisti, ma per tutti: ogni comunità, famiglia o persona” con la testimonianza di una giovane coppia della comunità “Papa Giovanni XXIII”, Daniele e Anna, di Massa Martana.

L’incontro è rivolto a tutti e, in particolare, a coloro che si occupano di pastorale Familiare e pastorale Giovanile.