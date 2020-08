Argentina: Conferenza episcopale appoggia decisione vescovo di San Rafael di chiudere il Seminario diocesano

La Commissione permanente della Conferenza episcopale argentina, in un comunicato, esprime il suo appoggio alla decisione del vescovo di San Rafael (provincia di Mendoza), mons. Eduardo María Taussig, di chiudere il Seminario diocesano Santa María Madre de Dios, “nel compimento di precise direttive della Congregazione per il clero”. Secondo la Conferenza episcopale, tale scelta è “obbediente e rispettosa della comunione con la Chiesa universale e del bene comune ecclesiale”.

La scelta è stata presa al culmine di una serie di episodi che hanno portato alla rottura della comunione tra il vescovo e la struttura diocesana. L’ultima vicenda è relativa al rifiuto, arrivato dal Seminario, di distribuire l’Eucaristia in mano, così come viene esplicitamente chiesto in questo periodo, tra le indicazioni date per prevenire la diffusione del Covid-19.

“Nella formazione sacerdotale, il vescovo dovrebbe poter contare sull’aiuto di sacerdoti evangelicamente animati, che abbracciano pienamente e senza riserve gli insegnamenti del Magistero della Chiesa, specialmente quelli contenuti nel Concilio Vaticano II”, ricordano i vescovi della Commissione permanente.

Ciò “richiede una chiara consapevolezza rispetto alle aspettative della Chiesa: che ci siano fedele adesione alle esigenze indicate dal Piano di formazione sacerdotale (Ratio fundamentalis), in un clima di lealtà con il pastore della diocesi, e un’attenta responsabilità per i giovani che sono stati assegnati alla propria cura”.