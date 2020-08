Diocesi: Padova, prenotazione online e biglietto unico per visita a battistero cattedrale e mostra “A nostra immagine”

Già operativo il nuovo servizio di prenotazione e biglietti on line per accedere al battistero della cattedrale di Padova e alla mostra “A nostra immagine. Sculture in terracotta del Rinascimento. Da Donatello a Riccio”. Possibile anche un biglietto unico per visitare nello stesso giorno il battistero (con gli affreschi di Giusto de’ Menabuoi, capolavoro artistico del Trecento padovano) e la mostra dedicata alle sculture in terracotta, nelle gallerie del Palazzo vescovile, sede delle esposizioni temporanee del museo diocesano. Il battistero di Padova è visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 19, fino al 27 settembre (successivamente l’orario sarà dalle 10 alle 18), previa prenotazione online del giorno e dell’orario di visita e pagamento dal sito. Senza prenotazione, è possibile accedere al Battistero solo nei giorni di apertura della mostra “A nostra immagine”, rivolgendosi alla biglietteria dell’attiguo museo diocesano, in piazza Duomo, nei seguenti orari: giovedì e venerdì con orario 15-19, sabato e domenica con orario 10-13 e 15-19. Solo nei giorni di apertura della mostra “A nostra immagine”, è possibile usufruire del biglietto unico di accesso alla mostra (senza alcun obbligo di fascia oraria) e al Battistero (ingresso invece vincolato all’orario per questioni di limite numerico di persone all’interno), sempre con la prenotazione on line, al prezzo di 11 euro (+ contributo di prevendita), dai siti del battistero o del museo.