Diocesi: Sessa Aurunca, donato un climatizzatore per la tenda del pre-triage dell’ospedale San Rocco

La nuova ondata di freddo sta portando un forte abbassamento delle temperature. E così la Caritas della diocesi di Sessa Aurunca, su indicazione del vescovo, mons. Orazio Francesco Piazza, ha fornito in questi giorni un condizionatore per la tenda del pre-triage allestita nello spazio esterno dell’ospedale San Rocco. L’obiettivo – spiega una nota – è quello di agevolare il lavoro di medici e infermieri che, in particolare, in questo ultimo periodo sono in prima linea a servizio dell’intero territorio. L’installazione a norma è stata offerta dalla ditta Advance Impianti.