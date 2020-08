Diocesi: Susa, il 5 agosto mons. Nosiglia presiede le celebrazioni al santuario Madonna del Rocciamelone a Mompantero

In occasione della festa della Madonna della Neve del Rocciamelone, mercoledì 5 agosto, mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, presiederà la celebrazione eucaristica nel Santuario Madonna del Rocciamelone a Mompantero. La messa, con inizio alle 10.30, sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook della diocesi e della Pastorale giovanile di Torino. In serata, alle 21, mons. Nosiglia guiderà la processione in onore della Madonna con partenza dal santuario di Mompantero.