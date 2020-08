Diocesi: Grosseto, segni e gesti in vista della festa di san Lorenzo al tempo del Covid

Non si svolgerà la processione per la festa del patrono di Grosseto, san Lorenzo, ma l’invito del vescovo Rodolfo Cetoloni è quello di andare “ancor più dietro a Lorenzo”. Per questo, la diocesi ha programmato alcuni segni e gesti. Anzitutto, il messaggio del vescovo sarà stampato in 4mila copie e disponibile in formato cartaceo nelle parrocchie o all’ingresso del palazzo episcopale. Sarà pure scaricabile in formato digitale sul sito della diocesi. Assieme al messaggio, quest’anno nelle parrocchie, ma anche all’ingresso del palazzo vescovile, sarà possibile ritirare un altro opuscolo con il “Settenario” di preghiera al patrono. L’invito è a prepararsi, da oggi, ogni giorno, dedicando pochi minuti alla preghiera e alla riflessione aiutati dai testi che si trovano nel fascicoletto. Anche questo sussidio può essere scaricato in formato digitale dal sito diocesano. Fra l’altro ogni giorno, da oggi al 9 agosto, sulla pagina Facebook della diocesi, sul profilo Instagram e sul canale Youtube, alle 12 e alle 18, sarà postato il video con cui sarà possibile seguire la preghiera presieduta dal vescovo e registrata nella cappellina interna all’episcopio. Poi i lumini: ne sono stati preparati oltre mille, inseriti in sacchettini trasparenti assieme a un cartoncino che riporta, su un lato, un particolare di un dipinto del Beato Angelico raffigurante san Lorenzo, mentre sull’altra facciata una preghiera al patrono composta per l’occasione. I sacchettini sono anch’essi in distribuzione nelle parrocchie con l’invito ad accendere il lumino su un davanzale di casa la sera del 9 agosto, quando anche le campane di tutte le chiese parrocchiali della diocesi suoneranno in segno di festa.

Infine, i drappi e le bandiere. In questi ultimi anni ne sono state realizzate di nuove, distribuite a residenti e commercianti delle strade solitamente attraversate dalla processione. L’invito è ad esporle e, se non si hanno le bandiere, a stendere alle finestre un drappo bianco o rosso. Anche i commercianti, attraverso le associazioni di categoria, sono stati invitati ad abbellire le vetrine con i colori di Grosseto.