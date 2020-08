Mons. Chiarinelli: domani i funerali a Rieti. Stasera la veglia di preghiera presieduta da mons. Pompili

È morto attorno alle 22.20 di ieri sera, dopo una breve malattia, mons. Lorenzo Chiarinelli, vescovo emerito di Viterbo. La camera ardente sarà allestita oggi, alle 16, presso la cattedrale di Santa Maria in Rieti. Lo riferisce la diocesi reatina in una nota. Il presule scomparso era originario, infatti, della diocesi reatina. Alle ore 21 il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà una veglia di preghiera. Le esequie saranno celebrate alle ore 11 di domani, 5 agosto, in piazza Cesare Battisti, nello spazio antistante la cattedrale. Tutti i momenti liturgici saranno svolti assicurando le misure di sicurezza richieste dalla prevenzione del Covid-19. Al termine della cerimonia funebre la salma di mons. Chiarinelli sarà trasferita a Viterbo per la sepoltura.