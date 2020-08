Mons. Chiarinelli: morto ieri sera il vescovo emerito di Viterbo. Mons. Pompili (Rieti), “scompare un uomo perspicace e un credente irriducibile”

È morto attorno alle 22.20 di ieri sera mons. Lorenzo Chiarinelli, vescovo emerito di Viterbo. Il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, ha espresso ieri sera “il proprio cordoglio manifestando la sua vicinanza ai familiari e rinnovando l’invito alla preghiera”.

“Con il vescovo Lorenzo – dichiara mons. Pompili – scompare un uomo perspicace, interprete raffinato della modernità e soprattutto un credente irriducibile. La sua scomparsa è dolorosa non solo per la Chiesa, ma anche per la società civile”.

Nato a Concerviano, diocesi di Rieti, il 16 marzo 1935, mons. Chiarinelli è stato ordinato presbitero il 15 settembre 1957. Eletto alla sede vescovile di Aquino, Sora e Pontecorvo il 21 gennaio 1983; è stato ordinato vescovo il 27 febbraio 1983. In seguito, è trasferito prima ad Aversa il 27 marzo 1993 e poi a Viterbo il 30 giugno 1997. È divenuto emerito l’11 dicembre 2010.