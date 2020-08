Meeting Rimini: Università Cattolica, in programma gli interventi di alcuni docenti

L’Università Cattolica partecipa al Meeting per l’Amicizia fra i popoli, in programma al Palacongressi di Rimini dal 18 al 23 agosto, con alcuni suoi docenti. Tra questi, venerdì 21 agosto, alle 11, Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata, nell’ambito del dibattito su “Il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia”. Alle 15, ancora salute e cura in primo piano con l’incontro “Sanità pubblica: una integrazione possibile tra statale e privata?”. Ne parleranno con il ministro della Salute, Roberto Speranza, tra gli altri, Roberto Bernabei, professore ordinario di Medicina interna e geriatria all’Università Cattolica e presidente di Gemelli a Casa. Alle 16 è la volta del webinar “Re-imparare a insegnare” trasmesso su Zoom Professional. Al centro del dibattito, il tema della didattica a distanza nelle scuole e nelle università. Moderati da Michele Faldi, direttore Offerta formativa, promozione, orientamento e tutorato dell’Università Cattolica, ne discuteranno Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario Didattica e pedagogia speciale, che racconterà l’impegno in prima linea e il contributo scientifico fornito dall’Università Cattolica durante il periodo dell’emergenza sanitaria alle scuole superiori, e Giovanni Marseguerra, delegato al coordinamento dell’Offerta formativa, che spiegherà nei dettagli la didattica digitale aumentata e il piano #eCatt messi in campo dall’Ateneo per consentire una piena ripresa delle attività didattiche in totale sicurezza.

Alle 19, infine, all’interno del ciclo di talk show live “Dopo il Covid #quellicheripartono”, organizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, si svolgerà l’evento “L’io in azione: conoscenza e creatività”, dove il prorettore vicario dell’Università Cattolica, Antonella Sciarrone Alibrandi, dialogherà con il rettore dell’Università Bicocca, Giovanna Iannantuoni, sull’impegno dell’università per la sostenibilità, in particolare nella ricerca e nelle pari opportunità. Infine, sabato 22 agosto, alle 13, parleranno di sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà i sociologi dell’Università Cattolica, Chiara Giaccardi e Mauro Magatti.