Coronavirus Covid-19: America Latina e Caraibi, superati i 5 milioni di contagi e i 200mila morti. Frenata in Brasile, in aumento i casi in Colombia

Oltre 5 milioni di contagiati accertati nell’area dell’America Latina e Caraibi. Il simbolico “muro” è stato oltrepassato al termine della giornata di ieri, mentre già domenica erano stati superati i 200mila morti. Comunque, si è assistito negli ultimi giorni a una frenata dei contagi e delle vittime in Brasile e Messico, i due Paesi più colpiti in termini assoluti, mentre in Colombia i casi salgono al ritmo di 10mila al giorno e circa 400 vittime. Resta alto il numero di casi giornalieri anche in Perù ed è in salita in Argentina.

Il numero totale dei contagiati nell’area, secondo la ricognizione effettuata del Sir, è di 5 milioni e 42.489 positivi e di 203.873 morti accertati.

Questo, in dettaglio, il bilancio dei principali Paesi: Brasile 2.751.665 positivi e 94.702 decessi, Messico 443.813 e 48.012, Perù 433.100 e 19.811, Cile 361.493 e 9.707, Colombia 327.850 e 11.017, Argentina 206.743 e 3.813, Ecuador 87.041 e 5.767, Bolivia 81.846 e 3.228, Repubblica Dominicana 73.117 e 1.183, Panama 68.456 e 1.497.

Aggiornato anche il report della Repam sulla Panamazzonia, dove si contano 769.332 casi confermati e 21.315 morti. Se in Brasile si registra una frenata, i casi sono raddoppiati nell’ultimo mese nell’Amazzonia peruviana, dove i contagi accertati sono 97.644, con 1.947 morti.