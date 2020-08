Salesiani: Torino, il 24 agosto insediamento di suor Emma Bergandi come ispettrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Piemonte e Valle d’Aosta

È in programma per il prossimo 24 agosto la celebrazione eucaristica durante la quale suor Emma Bergandi sarà insediata come nuova ispettrice della Provincia religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice del Piemonte e della Valle d’Aosta. Torinese e laureata in Scienze dell’educazione, la religiosa è stata insegnante oltreché si è dedicata ai giovani nell’oratorio che l’ha vista crescere, quello di Valdocco. Nel corso del suo servizio in Ispettoria ha formato generazioni di ragazze alla vita religiosa (dal 1987 al 2004) come incaricata delle giovani nell’anno di verifica ed orientamento vocazionale e responsabile del postulato, il periodo che precede immediatamente il noviziato. Nel 2004 è diventata direttrice dell’Istituto Santa Teresa di Chieri e fino al 2014 è stata a capo dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Torino, struttura complessa, che vede la presenza delle scuole di tutti gli ordini e gradi, del coordinamento regionale della formazione professionale e dell’orientamento del Ciofs-Fp, dei gruppi e delle attività tipici della Famiglia salesiana. Dal 2012 consigliera, ha rivestito due anni dopo il ruolo di vicaria ispettoriale, fino alla nomina ad ispettrice nel maggio 2020. Succede a suor Elide Degiovanni, che ha guidato la grande Ispettoria Fma di Piemonte e Valle d’Aosta dal 2014 al 2020. A suor Bergandi lascia il governo di 34 comunità con 630 religiose, 250 opere rivolte a bambini, ragazzi e giovani con il coinvolgimento di adulti ed educatori per un totale di circa 34.000 destinatari. La messa durante la quale avverrà l’insediamento sarà celebrata alle 15.30 nella basilica di Maria Ausiliatrice, a Torino, alla presenza della vicaria generale, suor Chiara Cazzuola.