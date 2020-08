Papa Francesco: vittime odio religioso, “Dio non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente”

“Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente. Chiedo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco. #FratellanzaUmana”: lo scrive, in un tweet, Papa Francesco, in occasione della Giornata internazionale per la commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo.

