Diocesi: Bergamo, il 29 agosto il vescovo Beschi ordinerà tre nuovi sacerdoti

Tre diaconi saranno ordinati sacerdoti, sabato 29 agosto, alle 17, nella cattedrale di Bergamo, nel corso di una solenne concelebrazione eucaristica. A presiederla, il vescovo Francesco Beschi. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su BergamoTv. I tre ordinandi sono don Andrea Borgonzoni, di Sant’Alessandro in Colonna in città; don Luca Sana, di Almenno San Bartolomeo; don Michael Zenoni, di Valgoglio e Novazza. In queste ultime due parrocchie (ora unite) la gioia è ancora più grande, perché l’ultima ordinazione a Valgoglio risale al 1839, cioè 181 anni fa, e nella frazione Novazza risale al 1929, cioè 91 anni fa.

Sulle pagine di “Alere”, il periodico del Seminario diocesano, i tre ordinandi hanno scritto i loro pensieri alla vigilia del grande giorno. Il vescovo Beschi ha indirizzato loro un augurio, definendoli “giovani del nostro tempo e della nostra terra”, aggiungendo che l’ordinazione sacerdotale “è ancora un evento capace di incidere l’indifferenza diffusa verso ciò che ha sapore di fede e di Chiesa e di avere ‘risonanza’ fra i giovani e i lontani dalla vita parrocchiale”. La sera stessa i tre neo sacerdoti entreranno nelle parrocchie native, dove il giorno successivo presiederanno la loro prima Messa.