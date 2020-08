Diocesi: Viterbo, “Oltre l’orto”, un campo estivo gratuito per bambini sulla sostenibilità ambientale promosso dalla Caritas

Un vivaio di Bolsena (Vt) sarà la sede di un campo estivo per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, promosso dalla Caritas diocesana di Viterbo insieme alla cooperativa O.R.T.O. L’iniziativa, completamente gratuita, prende il via il 31 agosto e proseguirà fino all’11 settembre. “Saranno due settimane di arte, creatività, divertimento, orto e natura, per imparare a preservare il nostro territorio e diventare piccoli ambasciatori di sostenibilità ambientale – spiegano dalla Caritas di Viterbo in una nota –. L’iniziativa beneficia del contributo della Regione Lazio per la realizzazione di attività di socializzazione rivolte ai più piccoli, particolarmente colpiti dalle misure di distanziamento sociale dovute all’emergenza Covid-19”. “Oltre l’orto: la festa della natura” è il tema del campo estivo, ospitato dal vivaio “Le Aromatiche” e che si effettuerà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Esperimenti, laboratori e giochi saranno animati dalla Caritas dal 31 agosto al 4 settembre e dal 7 all’11 settembre dalla cooperativa O.R.T.O in collaborazione con “L’orto delle idee” dal 7 all’11 settembre. “Al campo estivo potranno iscriversi un numero massimo di quattordici bambini e bambine a settimana, seguendo i protocolli anti Covid-19, come previsto dalle linee guide nazionali e regionali in materia sanitaria”, aggiungono dalla Caritas. L’esperienza vivrà un prolungamento negli ultimi due fine settimana di settembre, con delle giornate che prevedono la presentazione dei lavori svolti durante le due settimane di campo. Le domande di partecipazione possono essere inviate a educhiamo@caritasviterbo.it e orto.soriano@gmail.com.