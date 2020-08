Diocesi: Rossano, ritorna la “Camminata nella terra del Cuore” dedicata ai giovani

Giunge alla quinta edizione, oggi, la “Camminata nella terra del Cuore”, organizzata dalle Monache Agostiniane di Rossano. Si tratta di un percorso scandito per tappe, lungo il quale viene sviluppato un tema offerto ai partecipanti, ogni anno diverso. Il tema di quest’anno è: “Vivi camminando!”.

Aperta a tutti, la Camminata si rivolge in modo particolare ai giovani. Essa è nata, infatti, proprio col desiderio di sensibilizzarli ad amare la propria terra e a prendersene cura, con il coraggio di rimanervi per farla migliore grazie all’apporto delle proprie risorse messe in sinergia. “Il ‘cuore’, poi, rimanda a quella “terra” che ognuno porta in sé e che è chiamato a dissodare e a curare, pena la perdita della propria umanità. Il cuore è tema particolarmente caro ad Agostino di Ippona, che in tante rappresentazioni viene raffigurato col cuore in mano”.

La Camminata ha preso le mosse alle prime luci dell’alba dalla cattedrale Maria Ss.ma Achiropita, sale per un sentiero di montagna avvolto da uno scenario spettacolare, fra cielo, mare e monti, fino a raggiungere il Monastero Sant’Agostino. Qui, ad attendere i partecipanti ci sarà, insieme alle monache, l’arcivescovo mons. Giuseppe Satriano.