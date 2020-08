Diocesi: Acireale, domani una serata di canto, musica, poesia e danza a Cosentini sulle parole del Papa

“Non lasciatevi rubare la speranza”, tratto dal messaggio di Papa Francesco, è il tema della serata musicale che domenica 23 agosto si svolgerà, alle 20,30, nella piazza di Cosentini (frazione di Santa Venerina), comunità ancora in stato di emergenza per il terremoto del 26 dicembre 2018.

Questa serata di musica, canto e poesia, promossa dall’associazione culturale la “Voce dell’Jonio”, è organizzata in collaborazione con l’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Acireale, con il patrocinio del Comune di Santa Venerina.

“In un tempo in cui sembra diffondersi lo scoraggiamento, l’incertezza del domani, si sente il bisogno di ricordare e ricordarsi che siamo chiamati a fissare il nostro sguardo su Cristo, nostra unica e vera speranza, non lasciando che alcuno o qualcosa possa rubare quella gioia audace dei veri cristiani, fondata sull’amore di Dio”, si legge in una nota della diocesi.