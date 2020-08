Diocesi: Trapani, una veglia di preghiera per l’ordinazione episcopale di mons. Damiano

La diocesi di Trapani si prepara all’ordinazione episcopale di mons. Alessandro Damiano, nominato da Papa Francesco il 30 aprile scorso arcivescovo coadiutore di Agrigento. Sabato 29 agosto, alle 21, nel piazzale antistante la parrocchia di “Cristo Re”, nel quartiere di San Giuliano (Erice Casa-Santa), dove il vescovo eletto è stato parroco per sei anni, dal 2003 al 2009, si terrà una veglia di preghiera presieduta dal vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli. Il tema sarà tratto dal versetto della lettera di San Paolo agli abitanti di Efeso scelto dal nuovo arcivescovo per il suo motto episcopale: “Cercate di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace”. Sarà occasione per vivere un momento di comunione e intenso raccoglimento in vista della consacrazione episcopale. “La scelta di vivere questo momento preparatorio in una zona periferica dove don Damiano ha esercitato il suo ministero sacerdotale vuole testimoniare uno dei richiami che Papa Francesco ha rivolto ai vescovi del mondo – si legge in una nota della diocesi -: ‘Non dimenticarti del tuo popolo, non dimenticarti delle tue radici! E adesso, come vescovo e come sacerdote, occorre essere sempre vicino al popolo di Dio'”.

L’ordinazione episcopale, come già reso noto dall’arcidiocesi di Agrigento, si terrà sabato 5 settembre per l’anniversario della dedicazione dell’antica cattedrale di San Gerlando, alle 17.30. Don Damiano tornerà nella diocesi di Trapani il 20 settembre per celebrare la sua prima Messa da vescovo nel santuario di Maria Santissima Annunziata, a Trapani.