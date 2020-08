Diocesi: Acireale, consegnate targhe di ringraziamento agli operatori del 112 e 118

La comunità parrocchiale di Cannizzaro, nella diocesi di Acireale, durante il triduo in preparazione ai festeggiamenti in onore della Vergine Immacolata, ha visto protagonisti gli operatori del 118 e del 112. Hanno partecipato alla celebrazione eucaristica, su invito del parroco don Venerando Licciardello. E hanno ricevuto il riconoscimento come segno di ringraziamento e gratitudine nei loro confronti per il loro lavoro in questo tempo di pandemia.

Al termine della Messa, durante la quale è stata impartita la benedizione agli anziani presenti, è stata consegnata a entrambi i gruppi, guidati da Isabella Bartoli, una targa. “Questo è stato un piccolo gesto atto a ricordare il servizio da loro effettuato in questi mesi a favore della collettività”, si legge in una nota della diocesi.

Infine, gli operatori si sono recati all’altare dell’Immacolata per consegnare un omaggio floreale alla Vergine Maria, affinché “protegga quanti mettono a rischio la propria vita per il bene della comunità”.