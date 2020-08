Coronavirus Covid-19: Meic, on line la Settimana teologica su “Pandemia. Una sfida alla fede”

“Pandemia. Una sfida alla fede”. Anche se quest’estate non sarà possibile ritrovarsi fisicamente a Camaldoli, il Meic darà ugualmente vita alla sua tradizionale Settimana teologica, un appuntamento che dal 1936 si rinnova puntualmente e che ha già attraversato momenti drammatici della vita del Paese, come la guerra. L’edizione 2020 della Settimana teologica sarà trasmessa on line per quattro serate, dal 25 al 28 agosto, su questo sito e sulla nostra pagina Facebook, sempre con la possibilità di intervenire e interagire con i relatori. Anche se virtualmente, i lavori saranno ancorati a Camaldoli: le prime tre sere saranno introdotte da una meditazione biblica in diretta dal Monastero curata dal monaco Matteo Ferrari.

Il filo conduttore di quest’anno sarà il tema della pandemia come sfida alla fede. Quattro i momenti in cui si articolerà la riflessione: “L’esistenza e lo spirito”, il 25 agosto, con il card. José Tolentino de Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa; “Corpo ecclesiale, corpo virtuale”, il 26 agosto, con la teologa Morena Baldacci; “Cristiani e cittadini”, il 27 agosto, con lo storico delle idee Giuseppe Tognon; “Dinamica del provvisorio”, il 28 agosto, con il monaco Emanuele Bordello (appuntamento, questo, dedicato in particolare ai giovani adulti e curato dal gruppo nazionale Meic Giovani di Camaldoli). La partecipazione sarà aperta a tutti e gratuita.