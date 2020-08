Libano: Farnesina, partito per Beirut il volo umanitario con circa 2,4 tonnellate di materiale sanitario

(Foto: ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale)

È decollato questa mattina da Pisa un volo dell’Aeronautica militare con destinazione Beirut. Ne ha dato notizia la Farnesina spiegando che il velivolo “è stato caricato ieri sera alla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi di circa 2,4 tonnellate di materiale sanitario (kit igienici) messo a disposizione dalla Cooperazione italiana per far fronte all’emergenza sanitaria in Libano e alla crescente diffusione della pandemia Covid-19”.

“Il volo odierno – prosegue la nota – fa parte della più ampia risposta umanitaria messa in atto dall’Italia a seguito delle esplosioni che hanno devastato il porto di Beirut lo scorso 4 agosto e che vede fortemente impegnati gli attori del sistema della Cooperazione italiana, ad iniziare dalle Organizzazioni della società civile”.