Diocesi: Rossano-Cariati, entrano nel vivo le celebrazioni in onore di Maria SS.ma Achiropita

Entrano nel vivo le celebrazioni in onore di Maria Santissima Achiropita nell’arcidiocesi di Rossano-Cariati. Oggi prende il via il triduo preparatorio alla solennità. Le messa delle 6.30 del 12 e 13 agosto sono animate dalla predicazione di padre Giovanni Tolaro, parroco della parrocchia S. Francesco di Paola in Corigliano Rossano. Venerdì 14 agosto, la celebrazione eucaristica delle 6.30 sarà presieduta da mons. Angelo Panzetta, arcivescovo di Crotone-S. Severina.

Oggi, Festa diocesana dell’Achiropita, per favorire il più possibile la partecipazione dei fedeli alle messe previste, alle 11, mons. Giuseppe Satriano e il clero della diocesi si ritroveranno, riservatamente e senza fedeli, davanti l’icona dell’Achiropita, per una preghiera di ringraziamento, nel quinto anniversario della protezione mariana durante l’alluvione del 2015.

Il 15 agosto, solennità di Maria SS. Achiropita, Assunta in cielo, alle 19.30 l’arcivescovo presiederà la messa in piazza Steri.

Nel corso della celebrazione ci sarà l’offerta dell’olio della Lampada votiva da parte del sindaco di Corigliano Rossano e si pregherà in particolare per le vittime del Coronavirus nel territorio diocesano.

Con lo spirito di condividere questo momento anche con coloro i quali sono impossibilitati a prendere parte di persona alla celebrazione eucaristica e in virtù della limitazione dei posti imposta dalle norme anti-contagio, la messa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati “Camminare Insieme” e su Tele A1 sul canale 72 del digitale terrestre.