Diocesi: Reggio Emilia, don Gaetano Incerti compie 101 anni

Oggi, mercoledì 12 agosto, don Gaetano Incerti, figura emblematica e decano del clero reggiano-guastallese, spegne 101 candeline. Nato a San Prospero di Correggio il 12 agosto 1919, don Gaetano è sacerdote da ben 75 anni; fu ordinato dal vescovo Eduardo Brettoni il 17 marzo 1945, quando la seconda guerra mondiale stava volgendo al termine. Ha iniziato il suo ministero come direttore del Pio Istituto Artigianelli, ruolo ricoperto dal 1945 al 1955, anno in cui è stato nominato cappellano dell’Onarmo presso le Officine Reggiane, fino al 1974.

Il sacerdote è rimasto legato all’Istituto Artigianelli: non è mancata la sua presenza all’annuale celebrazione in memoria del fondatore don Zefirino Iodi e ai raduni dei numerosissimi ex-allievi. Ha ricoperto gli incarichi di addetto alla chiesa di San Filippo (1976-2000), di amministratore parrocchiale a Santa Croce e poi a San Nicolò. Dal 1955 è il rettore della chiesa di Gesù Operaio presso le Reggiane. È canonico onorario della cattedrale. A lui si devono pubblicazioni di memorie, testimonianze e documentazione fotografica delle “Reggiane”; fino a 99 anni non ha mai mancato di partecipare alla commemorazione dell’eccidio delle “Reggiane”, verificatosi il 23 luglio 1943. Otto i Papi e sei i vescovi diocesani che hanno accompagnato la sua esistenza.