Carta di Leuca: domani l’intervista social con i ministri Spadafora e Bonetti e Cattai (presidente Focsiv)

Nuovo appuntamento domani, giovedì 13 agosto, dalle 10, con l’evento “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”, organizzato dal Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. La coppia di giovani, che ha guidato i quattro incontri virtuali propedeutici all’evento, sempre dal piazzale del santuario di Leuca, intervisteranno, in modalità “social”, Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, e Gianfranco Cattai, presidente di Focsiv. Il collegamento si concluderà con l’intervento di Simone Perotti, scrittore e ideatore dell’iniziativa “Una bandiera per il Mediterraneo”. Si potrà seguire attraverso WowBox Live, su YouTube, Facebook e Instagram, iscrivendosi preventivamente sul sito. Alle 19, coloro che si saranno registrati preventivamente, avranno la possibilità di confrontarsi ai “Tavoli della Convivialità”, interattivamente su Zoom in aule digitali, con traduzioni bilingue.

Anche in questa edizione, l’evento si concluderà con la marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che nella notte tra il 13 e il 14 agosto, partendo dalla tomba di don Tonino Bello raggiungerà la basilica santuario di Santa Maria di Leuca. Al cammino, a causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto del protocollo di sicurezza del distanziamento fisico, potranno partecipare solo 25 persone. Alle 7 del 14 agosto, sul sagrato, dopo la celebrazione dell’Eucaristia, sarà proclamata e sottoscritta la “#cartadileuca2020”.