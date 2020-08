Diocesi: Savona-Noli, una veglia di preghiera a Casa San Raffaele in vista della festa dell’Assunta

A “Casa San Raffaele”, nella Vecchia Darsena, prosegue fino a metà agosto la preghiera dei giovedì sera promossa dalla Pastorale giovanile diocesana di Savona-Noli. Appuntamento, alle 20.30, in chiesa a san Raffaele al Porto, e in collegamento Zoom con chi vuole partecipare da casa: “Un momento di preghiera, silenzio, intercessione, per condividere le gioie e le fatiche della settimana, fraternamente, e offrire la nostra lode al Signore, per mezzo del nostro ‘angelo custode’ Raffaele”, spiegano gli organizzatori. Il cammino si concluderà con una veglia per la festa dell’Assunta, sabato 15 agosto alle 21, sempre nella chiesa di san Raffaele al Porto: una preghiera animata da canti e riflessioni sul mistero di Maria. “Quest’anno abbiamo assunto forme inedite nel nostro modo di riunirci in preghiera, anche la solennità dell’Assunzione della Vergine Maria, sarà caratterizzata da una veglia un po’ particolare – afferma don Andrea Camoirano, responsabile della Pastorale giovanile diocesana –. La veglia potrà essere seguita anche da casa, tramite il collegamento al canale YouTube della diocesi e scaricando il libretto Assunta 2020 dal sito di PGSavona”.