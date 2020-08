Coronavirus Covid-19: Cile, prosegue la campagna Caritas. Donazione garantisce 300 mense e 240mila razioni alimentari

Nell’ambito della campagna nazionale “Nessuno si salva da solo, insieme moltiplichiamo la solidarietà”, Caritas Cile ha sviluppato una proposta per sostenere mense e centri di distribuzione di alimenti in tutto il Paese. Un importante contributo della Confederazione della produzione e del commercio consentirà il funzionamento di 300 cucine solidali, per un totale di 240mila razioni alimentari, sostenendo così la sicurezza alimentare di persone e famiglie vulnerabili, colpite dalla pandemia Covid-19. Lo si legge in un comunicato di Caritas Cile. Il contributo della Confederazione si unisce ad altre forme di sostegno, pubblico, privato e internazionale. La campagna della Caritas, nel suo complesso, “cerca di sostenere i migranti, gli anziani e soprattutto famiglie vulnerabili nel Paese, in tre dimensioni: sicurezza alimentare, igiene, protezione e prevenzione del Covid-19 e, da settembre, imprenditorialità o mezzi di sussistenza. Inoltre, sono previste forme di sostegno psicosociale e comunitario per coloro che sono stati colpiti da questa crisi e dalle sue molteplici conseguenze”. Durante questi primi tre mesi, sono stati consegnati quasi 3.000 kit per l’igiene personale e domestica per la protezione e la prevenzione. Inoltre, in uno sforzo congiunto, attraverso le équipe diocesane, sono state consegnate quasi 22.000 razioni o kit di cibo. Parallelamente si sostengono le consegne di cibo preparato, destinato alle mense, erogando 98.000 pranzi settimanali, che equivalgono a più di 390.000 pranzi mensili.