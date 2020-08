Cinema: Todi, al Medicinema 2020 da oggi tre giorni dedicati a “I tre giganti”

Nell’ambito di “Medicinema 2020 – Giornate internazionali del cinema religioso”, in corso a Todi fino al 27 agosto, si svolgerà tra il 12 e il 14 agosto una tre giorni dedicata a “I tre giganti” per ricordare altrettanti nomi di prestigio del grande cinema, che fa riflettere sulla vita. Protagonista l’arena a cielo aperto nel cortile del palazzo episcopale di Todi (piazza del Popolo). Oggi, 12 agosto, alle 21, il via con “La strada”, capolavoro che aprì a Fellini le porte del mondo con la vittoria dell’Oscar 1954. Per chi vuole entrare nel gran circo felliniano è consigliato l’appuntamento delle 19 con il critico Andrea Fagioli, direttore di Edav, in ricordo di un padre gesuita: Nazareno Taddei, uomo di cinema e di cultura e amico di Fellini. Al grande critico, di cui si festeggia il centenario assieme a Fellini, alle 21, verrà dedicato un breve lavoro di Auro e Celso Ceccobelli nella riscoperta di un rarissimo filmato d’archivio del 1949, “Gli uomini sono stanchi”, cui Taddei prestò la sua consulenza.

Il 13 agosto ancora un momento felliniano con “Le notti di Cabiria”, altro capolavoro con protagonista Giulietta Masina. Sarà incorniciato da un incontro con Luca Biscontini di TaxiDrivers dedicato a Pier Paolo Pasolini (che collaborò per i dialoghi romaneschi di Cabiria), del quale verrà proiettato al termine della serata il cortometraggio “La ricotta”. Il 14 chiude il trittico il tedesco Wim Wenders di cui verrà proiettato “Così lontano così vicino” sequel ’92 de “Il cielo sopra Berlino”. Un apologo spirituale introdotto e seguito da una riflessione a proposito degli angeli di Luca Biscontini, sulla falsariga del libro omonimo di Wenders e Mary Zournazi.