Diocesi: Cefalù, affidata la parrocchia di Piano Zucchi ai laici dell’equipe del Servizio pastorale familiare

La cura pastorale della parrocchia San Paolo Apostolo, a Piano Zucchi, nel comune di Isnello, è stata affidata all’equipe del Servizio pastorale familiare. Lo ha deciso il vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante. “Quella di Piano Zucchi è una parrocchia sui generis, frequentata soprattutto dai villeggianti nel periodo estivo e in quello invernale. Proprio per la sua particolare collocazione immersa nella natura del Parco delle Madonie, mi è sembrato opportuno – spiega il presule al Sir – farne un centro di spiritualità per le coppie e in modo particolare per quelle coppie che affrontano delle fragilità. Si occuperà dell’animazione pastorale l’equipe della Pastorale familiare diocesana, i cui responsabili sono i coniugi Toti Sireci e Rita Bianca. Lo faranno insieme a don Paolo Cassaniti che non solo è il moderatore della parrocchia, ma anche l’assistente spirituale dello stesso ufficio diocesano”.

L’affidamento segue quanto previsto dall’Istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” della Congregazione per il Clero del 20 luglio scorso. “La decisione di mons. Marciante – spiega una comunicazione della Curia – rappresenta uno dei primi casi in Sicilia di parrocchia affidata a un gruppo di laici con alla guida un sacerdote”. La decisione diverrà esecutiva a partire dal 1° settembre, solennità di Maria Santissima di Gibilmanna, patrona della diocesi di Cefalù.