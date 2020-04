Coronavirus Covid-19: Next, domani torna “Voto col portafoglio” per affrontare la “Fase 2” con azioni di acquisto responsabile

Domani è di nuovo “Voto col portafoglio”, promosso da Leonardo Becchetti attraverso l’associazione nazionale Next – Nuova economia per tutti, del quale è co-fondatore, insieme con Fim Cisl. Domani dalle 10 alle 13 gli italiani saranno chiamati a mobilitarsi online, per supportare le imprese sostenibili e gli imprenditori che stanno tenendo duro, senza scendere a compromessi con le proprie scelte strategiche in campo sociale e ambientale, anche in questo momento di estrema incertezza. Dall’inizio del lockdown, le abitudini dei consumatori sono cambiate rapidamente, l’e-commerce si conferma lo strumento principale di acquisto ed è il momento giusto “per orientare l’informazione e gli acquisti dei consumatori verso una nuova economia: più sostenibile, responsabile, informata”. Questo l’obiettivo di Next, della piattaforma di e-commerce etico Gioosto e di Fim Cisl per l’evento nazionale del Cash Mob Etico online di domani. Partner dell’iniziativa, fra gli altri, le Botteghe del Mondo di Altromercato, Consorzio Sale della Terra, Fairtrade. Saranno premiate per le proprie strategie di sostenibilità ambientale e sociale le metalmeccaniche Zarri di Bologna, Tecnocap di Cava de’ Tirreni, Magna Getrag di Bari e l’agenzia di formazione Skilla Amicucci Formazione di Civitanova Marche.”Il nostro ‘Voto col portafoglio’ è fondamentale”, spiega Becchetti; si tratta di “un momento cruciale di cambiamento culturale che deve supportare le imprese sostenibili, i lavoratori, i cittadini più deboli che stanno vivendo uno stato di profonda solitudine e senso di abbandono”.

Una delle vetrine per le imprese sostenibili sarà la startup di e-commerce etico e sostenibile Gioosto che ospita aziende e cooperative sostenibili, che in questo momento di emergenza si sono attivate per soddisfare le richieste di consumo dettate dalle nuove regole sociali imposte dalla “Fase 1”, grazie anche ai migranti dell’ex-Sprar Sale della Terra; agli apicoltori di Bee My Job; alle carcerate pugliesi di Made in Carcere. Gioosto.com promuoverà in questa giornata la “spesa sospesa” dei prodotti presenti sulla piattaforma, in favore delle persone in povertà assoluta, riunite dalla Caritas di Benevento. Domani dalle 10 alle 11 diretta streaming con Marco Bentivogli, segretario nazionale Fim Cisl e Leonardo Becchetti, moderati da Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere Buone Notizie.