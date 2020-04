Coronavirus Covid-19: Alleanza contro la povertà in Veneto alla Regione, “mettere al centro delle decisioni politiche le vulnerabilità”

“Ci sono alcune forme di vulnerabilità che hanno bisogno di essere messe al centro di decisioni politiche efficaci e non procrastinabili per non ritrovarci con fratture sociali e percorsi di marginalità ancora più gravi di quelli precedenti alla pandemia”. E’ quanto afferma l’Alleanza contro la povertà in Veneto in una nota diffusa questa mattina, ricordando tutte le forme di povertà diffuse nel nostro Paese che sono state toccate dalla emergenza coronavirus: da chi vive senza una fissa dimora per le strade all’infanzia. “Chiudere le scuole materne ed elementari ha voluto dire non tanto rinunciare alla didattica (quella online procede solo per chi ha gli strumenti e qualcuno affianco che li media), ma soprattutto al valore educativo che la relazione tra pari assume nei bambini. La frattura tra chi ce la fa e chi resta indietro si amplia, travolgendo quanto di più prezioso ha la nostra società, e cioè il futuro, che è rappresentato dai nostri figli”. “Chiediamo alla Regione – si legge quindi nella nota -, che ci ha recentemente coinvolti per un confronto sullo stato del Piano di contrasto alla povertà, di ‘restare sul pezzo’ con monitoraggi costanti e precisi proprio in questo tempo di coronavirus e di non attendere di fare la conta dei danni della povertà alla fine. Perché già da ora riteniamo sia necessario cominciare ad immaginare il futuro che andremo tutti insieme ad abitare, desiderandolo inclusivo e partecipato”.

Il Tavolo regionale dell’Alleanza contro la povertà in Veneto è composto da: Acli, Anci, Associazione Banco alimentare, Azione cattolica, Caritas, Cigl, Cisl e Uil Veneto, Cnca, Confcooperative-Federsolidarietà Veneto, Federazione nazionale Società di San Vincenzo de Paoli – Federazione italiana organismi persone senza dimora, Forum regionale del terzo settore, Sant’Egidio, Save the Children, Umanità nuova – Movimento dei Focolari.