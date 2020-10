Pontificia Università Gregoriana: il 5 ottobre l’inaugurazione dell’anno accademico

L’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2020/2021 della Pontificia Università Gregoriana – 470° dalla fondazione del Collegio Romano – sarà celebrata lunedì prossimo, 5 ottobre, alle ore 16.30, presso la chiesa di Sant’Ignazio in Campo Marzio a Roma. Nel rispetto delle norme di distanziamento e del numero massimo della capienza della chiesa – informano i promotori dell’evento – l’accesso sarà consentito esclusivamente su invito nominale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming. Anche le lezioni della prima settimana si svolgeranno secondo le modalità della didattica a distanza, per permettere la migliore disposizione degli studenti alle lezioni in presenza secondo la nuova capacità delle aule, studiata in ottemperanza alle norme sanitarie vigenti. A partire da martedì 13 ottobre riprenderanno in modalità online anche le conferenze pubbliche dei Martedì alla Gregoriana, proseguendo il ciclo inaugurato lo scorso anno e dedicato ai “grandi libri della tradizione cristiana”. La conferenza dello storico e sociologo Marco Revelli analizzerà l’enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco e sarà trasmessa in streaming dalle ore 17.30. La Congregazione per l’educazione cattolica ha raccomandato che la didattica “venga svolta anzitutto e preferenzialmente nella modalità ordinaria, con il sistema delle lezioni, esercitazioni e seminari tenuti in presenza di studenti e docenti”. Alcuni percorsi di studio annuali privilegeranno la didattica a distanza.