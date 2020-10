Diocesi: Urbino, il 13 ottobre conferenza “Ultimi e penultimi per una Chiesa in uscita” con Mario Adinolfi e p. Renato Zilio

“Ultimi e penultimi per una Chiesa in uscita” è il titolo della conferenza in programma martedì 13 ottobre alle ore 18, presso la chiesa di San Domenico a Urbino. Relatori Mario Adinolfi, giornalista e direttore del quotidiano La Croce, e padre Renato Zilio, missionario scalabriniano e direttore regionale delle Marche per l’Ufficio Migrantes. Adinolfi presenterà il libro “Il grido dei penultimi”, p. Zilio presenterà invece il libro “Dio attende alla frontiera”. Modera l’incontro Paolo Boni, direttore dell’Issr di Pesaro. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta anche sul canale Facebook diocesano “Pillole di spiritualità”.