Papa Francesco: “fuori programma” a Spello per visitare il monastero delle Clarisse

(Foto ANSA/SIR)

È iniziata con un fuori programma la visita ad Assisi in forma privata, per la messa sulla tomba di San Francesco e la firma dell’enciclica “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale. Prima di arrivare ad Assisi, come previsto, nel primo pomeriggio di oggi, in mattinata Papa Francesco si è recato infatti – a sorpresa e fuori programma – nel monastero delle Clarisse di Spello, per una visita privata. Nella sua prima uscita fuori Roma dopo il lockdown, il Santo Padre ha raggiunto il monastero a bordo della sua auto e si è fermato a pranzo con le suore.