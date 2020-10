Papa ad Assisi: sosta fuori programma alla basilica di Santa Chiara, prima di arrivare a San Francesco

Prima di arrivare alla basilica di San Francesco, per la messa e la firma dell’enciclica “Fratelli tutti”, questo pomeriggio il Papa ha fatto un’altra sosta fuori programma, dopo quella in mattinata al monastero delle Clarisse a Spello, con le quali si è fermato anche a pranzo. La macchina con a bordo il Pontefice, in una Assisi bagnata dalla pioggia, si è fermata infatti davanti alla basilica di Santa Chiara. Durante la messa celebrata in forma privata nella basilica di San Francesco, il Santo Padre non ha tenuto l’omelia, ma si è raccolto qualche minuto in silenzio e in preghiera.