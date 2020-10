Scienza e Innovazione: Padova, dal 12 ottobre la settimana dedicata a Galileo

Padova è la città di Galileo Galilei, una delle capitali italiane della Scienza e dell’Innovazione. Cultura scientifica e capacità di trasferire tecnologie al mondo delle imprese fioriscono da secoli nella città di Padova, il cui patrimonio culturale si identifica in larga parte con la presenza di istituzioni scientifiche. È su questo patrimonio inestimabile di conoscenza che pone le proprie fondamenta “Galileo, la Settimana della Scienza e dell’Innovazione”, in programma da lunedì 12 a domenica 18 ottobre, promossa da Comune di Padova, Università di Padova e ItalyPost. Una manifestazione che – attraverso un ampio calendario di appuntamenti che vede nel Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica la sua punta di diamante – diventerà luogo privilegiato per il dialogo tra centri di ricerca, istituzioni, mondo dell’Università, e grandi, medie e piccole aziende. La manifestazione sarà presentata nel corso di una conferenza stampa martedì prossimo, 6 ottobre, a Padova (ore 11.30, Palazzo Moroni, Sala Paladin, Via VIII Febbraio).