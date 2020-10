Azione Cattolica: domani le celebrazioni per i dieci anni di Casa San Girolamo a Spello, nell’anniversario della morte di Carlo Carretto

Spello: Casa San Girolamo e, sotto, un'immagine di Carlo Carretto (foto Isacem)

Una celebrazione eucaristica ricorderà domenica 4 ottobre, alle 10.30, a Spello i dieci anni dalla riapertura di Casa San Girolamo, polmone spirituale dell’Azione Cattolica italiana. L’evento coincide con il 32° anniversario dalla morte di fratel Carlo Carretto, presidente nazionale della Gioventù di Azione Cattolica dopo la Seconda guerra mondiale, che a San Girolamo ha vissuto per molti anni e oggi è sepolto nel giardino della casa. “Dal 2 ottobre 2010 l’Ac ha scelto un luogo dove poter sognare – si legge in una nota diffusa dalla presidenza nazionale dell’associazione –. Un luogo in cui rallentare il passo e abbassare la voce, dove nella semplicità aprire il cuore e la mente e riassaporare la fraternità. Un luogo dove dare nuovo slancio al suo impegno di evangelizzazione, santificazione e animazione cristiana dell’ordine temporale. Casa San Girolamo è tutto questo”. Al termine della messa di domenica, presieduta da don Mario Diana, assistente nazionale del Movimento studenti di Ac, interverranno il sindaco di Spello, Moreno Landrini, e il presidente nazionale di Ac, Matteo Truffelli. “Casa San Girolamo è diventata un luogo privilegiato aperto al mondo dove vivere un’autentica spiritualità laicale – aggiungono dalla presidenza di Ac –. Una porta aperta per quanti sono alla ricerca di alcuni giorni di silenzio, approfondimento biblico, preghiera, approfondimento sulla realtà del nostro tempo”. L’evento, che a causa delle norme anti Covid sarà accessibile solo per invito, potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ac nazionale.