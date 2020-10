“A Sua Immagine”: 3 e 4 ottobre. Speciale Assisi per la festa di San Francesco e la firma dell’enciclica “Fratelli tutti” di papa Bergoglio

Un lungo speciale dedicato alla festa di san Francesco d’Assisi e alla figura di papa Bergoglio in occasione della firma della Lettera enciclica “Fratelli tutti”. È questo il filo rosso delle puntate di “A Sua Immagine”, sabato 3 e domenica 4 ottobre su Rai Uno. Il programma, in onda da oltre vent’anni, è prodotto dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. “Con il Papa ad Assisi” è il titolo dello speciale di sabato 3 ottobre ore alle ore 14.30 su Rai Uno, durante il quale si racconterà la storia di Francesco d’Assisi, annodando i fili con il pontificato di papa Francesco, il primo pontefice ad aver scelto il nome del santo. Nel corso della puntata spazio anche a “Le ragioni della speranza”dedicato al commento del Vangelo della domenica: torna don Giordano Goccini, parroco di Novellara, che insieme ad alcuni giovani di diverse religioni sarà nella città di Assisi, in occasione della firma di papa Bergoglio della Lettera enciclica “Fratelli tutti”.

Domenica 4 ottobre, alle ore 09.15 in diretta su Rai Uno, prosegue lo speciale di “A Sua Immagine” dedicato al santo patrono d’Italia. Anzitutto alle 9.20 verrà trasmesso il film d’animazione “Francesco” targato Rai Ragazzi, che presenta alcuni momenti della vita e della testimonianza di san Francesco nella cornice del suo incontro con il sultano al-Malik al-Kamil a Damietta. A seguire la conduttrice di “A Sua Immagine” Lorena Bianchetti approfondirà la storica firma dell’Enciclica “Fratelli tutti” ad Assisi insieme con Fabio Zavattaro (vaticanista), padre Giuseppe Buffon (ordinario di Storia della Chiesa alla Pontificia Università Antonianum di Roma) e Luciano Gualzetti (direttore della Caritas Ambrosiana).

Alle ore 10.00 linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno, per la celebrazione eucaristica trasmessa dalla Basilica San Francesco di Assisi (PG), per la regia tv di Gianni Epifani e il commento di Orazio Coclite. Conclude la mattinata un nuovo approfondimento di “A Sua Immagine” e il collegamento alle ore 12.00 per l’Angelus di papa Francesco.