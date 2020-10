Diocesi: Padova, da oggi “A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà”. Oltre 800 i partecipanti

Prenderà il via nel pomeriggio di oggi, sabato 3 ottobre, “A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà”, il web convegno in quattro tappe organizzato e promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale dell’educazione e la scuola della diocesi di Padova insieme a Fism Padova. “In un tempo in cui torna di attualità e nei programmi scolastici l’educazione civica, c’è sete di cittadinanza, di ‘buona educazione’, di ritrovare gli equilibri tra diritti e doveri, regole e libertà”, si legge in una nota della diocesi. Sono oltre 800 gli iscritti e partecipanti alla proposta formativa, giunta alla sesta edizione. A differenza degli anni scorsi, si svolgerà non “in presenza” ma on line, nella forma del web convegno in quattro appuntamenti distinti.

Il web convegno si svolgerà sempre di sabato – 3, 17, 31 ottobre e 14 novembre – dalle 15 alle 17, con una diretta che prevede la possibilità di un’interazione con la coppia di ospiti: al primo è affidata la relazione, all’altro il tratteggio di un testimone significativo per la nascita della Repubblica italiana (rispettivamente: Tina Anselmi, Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti e Luigi Gui). Tra i relatori ci saranno sabato 3 ottobre il vescovo di Belluno-Feltre, mons. Renato Marangoni, chiamato a un approfondimento del tema della libertà; sabato 17 ottobre il pedagogista Roberto Farnè (Università di Bologna), per entrare nelle sfide della progettualità educativa dall’infanzia alla maturità; sabato 31 ottobre, il costituzionalista Mario Bertolissi, per cogliere il significato dell’appartenere alla polis; sabato 14 novembre, il giornalista Paolo Borrometi, impegnato in prima linea nell’impegno per la verità e la giustizia.

A presentare la figura dei testimoni saranno rispettivamente Marcella Filippa, storica e presidente della Fondazione Vera Noncentini, autrice del libro “Tina Anselmi. La donna della democrazia”; Gabriele Pecchioli, presidente Opera per la gioventù Giorgio La Pira; Chiara Tintori, giornalista ed esperta di problematiche socio-politiche per l’insegnamento di Giuseppe Dossetti; Francesco Gui, storico e figlio del padre costituente.