Diocesi: Grosseto festeggia i 100 anni di don Cencioni. Il vescovo Giordano, “ha dimostrato che il Vangelo appartiene a tutti”

(Foto Diocesi di Grosseto)

Grosseto festeggia i 100 anni di don Franco Cencioni (nella foto). Per l’occasione lunedì 13 luglio la diocesi e il Comune di Grosseto promuovono un doppio appuntamento “per rendere omaggio a un uomo che ha scritto pagine fondamentali della vita cittadina, diventandone la memoria vivente”. Si comincerà alle 18 nella cattedrale di San Lorenzo con una messa di ringraziamento presieduta dal vescovo Bernardino Giordano. Per l’occasione, in duomo saranno distribuite gratuitamente 150 copie del settimanale diocesano “Toscana Oggi”, che dedica a don Franco 12 pagine per ricostruirne la vita e i racconti di tante persone a cui è legato. Successivamente, intorno alle 19, i festeggiamenti si sposteranno nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, dove si terrà l’omaggio delle istituzioni. “Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, dice il salmo. Don Franco – afferma il vescovo Giordano – è senza dubbio il più robusto dei nostri presbiteri, colui che con mente lucida e un’invidiabile freschezza di spirito taglia oggi la straordinaria soglia del secolo di vita. Raggiungere i cento anni è un privilegio raro, ma ciò che conta è come lui li ha vissuti e ‘trafficati’, spendendo il talento del sacerdozio giorno dopo giorno a servizio della crescita spirituale e sociale della nostra Maremma. Con il suo carattere vivido e la sua sconfinata passione per l’umano, ha dimostrato che il Vangelo appartiene davvero a tutti, nessuno escluso. Don Franco oggi è la memoria vivente della nostra Chiesa e della nostra terra. A nome di tutta la diocesi, con affetto e profonda gratitudine, gli dico: auguri don Franco! Grazie per la tua testimonianza di fedeltà e di coraggio”.