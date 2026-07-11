Libri: Milano, lunedì presentazione di “La Comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario”

La parola come strumento di cura, di responsabilità e di costruzione sociale sarà al centro dell’incontro del 13 luglio alle 15.30 nella sala Valeria Solesin di Palazzo Lombardia, a Milano, dove verrà presentato il libro di Biagio Maimone, “La Comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario”. L’evento si inserisce nel progetto nazionale “La parola è vita – Tour della parola e del dialogo nelle Regioni e nelle Città italiane”, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia, con il patrocinio della Commissione europea e il riconoscimento dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della presidenza del Consiglio dei ministri (Unar). Un appuntamento che punta a riportare al centro del dibattito pubblico il valore della comunicazione come leva di crescita civile, inclusione e coesione sociale, in un tempo segnato da linguaggi d’odio, polarizzazione e crescente violenza verbale online. Il volume propone una “nuova pedagogia della parola”, fondata su ascolto, rispetto e dialogo, capace di contrastare odio, discriminazione e linguaggi aggressivi. Al centro della riflessione anche i giovani, sempre più esposti a cyberbullismo e violenza verbale online, e il ruolo educativo di scuola, famiglia, istituzioni e media. A moderare l’incontro sarà il giornalista Roberto Salvini, direttore di Canale Europa Tv e del quotidiano Europa News.

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