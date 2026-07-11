Chiese Abruzzo-Molise: oggi a Chieti la Giornata regionale di formazione per operatori di pastorale familiare, catechisti, educatori, animatori

Sarà dedicata a “Social e dintorni” la Giornata regionale di formazione per operatori di pastorale familiare, catechisti, educatori e animatori che si terrà oggi a Chiesti per iniziativa della Conferenza episcopale Abruzzo-Molise. I lavori saranno ospitati dalle 9.30 presso il nuovo complesso parrocchiale “S. Martino vescovo”. Nella mattinata sarà don Roberto Massaro, professore di Teologia morale e Bioetica presso la Facoltà Teologica Pugliese e collaboratore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia della Cei, a parlare di “Chiesa sullo schermo? L’evangelizzazione tra social media e intelligenza artificiale”; seguiranno tavoli di lavoro. Nel pomeriggio, poi, Massimo Ippoliti, psicologo e coordinatore della Cooperativa sociale “On the road”, rifletterà sulle dinamiche relazionali ed evolutive dei giovani con una relazione su “Generazione di fenomeni o fenomeni generazionali”; dopo i tavoli di lavoro le conclusioni sono previste per le 18. Alle 19 la celebrazione eucaristica.

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