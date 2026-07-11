Diocesi: Urbino, domani mons. Salvucci presiederà la messa nell’ambito di “Oltre la diagnosi: 10 giorni di voci, idee, futuro”

Nell’ambito di “Oltre la diagnosi: 10 giorni di voci, idee, futuro”, la manifestazione ospitata presso il santuario Sacro Cuore di Cà Staccolo a Urbino promossa dall’ Associazione malati oncologici Fermignano (Amof onlus), mons. Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro e di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, presiederà domani mattina alle 11 la celebrazione eucaristica.

Durante la rassegna, oltre ai confronti scientifici e istituzionali, sono stati previsti appuntamenti di fede e dialogo. Lunedì 13 luglio, alle 10, si terrà l’incontro con i priori dei principali santuari del territorio mentre mercoledì 15 luglio, alle 18, è previsto l’incontro pubblico con Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Giovedì 16 luglio, alle 10, si svolgerà invece il convegno istituzionale presieduto dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

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