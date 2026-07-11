Diocesi: Milano, su “Il Segno” l’estate in campeggio, i preti provenienti dall’estero e la “generazione sandwich”

La copertina del numero di luglio/agosto de Il Segno, mensile della diocesi di Milano, è dedicata a “un’esperienza che continua a lasciare un segno profondo nella crescita di ragazzi e giovani: il campeggio”. Attraverso testimonianze e approfondimenti, il mensile racconta il valore educativo, umano e spirituale delle vacanze comunitarie in montagna, “una tradizione che coinvolge oratori e gruppi scout e che, ancora oggi, rappresenta un’occasione preziosa per sperimentare amicizia, autonomia, responsabilità e incontro con la natura”. Tra i temi centrali del numero spicca il Primo piano dedicato ai sacerdoti provenienti da altri Paesi che oggi vivono e operano nella diocesi di Milano. “Sono decine i presbiteri arrivati dall’Africa, dall’India e da altre realtà del mondo per motivi di studio o per il servizio pastorale. Un fenomeno – racconta la redazione – che testimonia il volto sempre più universale della Chiesa e che offre uno sguardo concreto sulla ricchezza della ‘Chiesa dalle genti’, fatta di scambio, formazione e condivisione della fede”. L’inchiesta del nuovo numero affronta invece una condizione sempre più diffusa: quella della cosiddetta “generazione sandwich”, composta da uomini e donne chiamati contemporaneamente a sostenere figli e genitori anziani.

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