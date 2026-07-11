Maltempo: Protezione civile, “temporali intensi su tutto il Nord. Allerta arancione in Lombardia, gialla in 7 Regioni”

“Correnti di aria più fresca in quota favoriranno, nel pomeriggio e nella serata odierna, temporali anche intensi su gran parte delle Regioni settentrionali italiane”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra o precedenti”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, temporali anche di forte intensità su Piemonte, Lombardia, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto per la giornata di oggi, sabato 11, è stata valutata allerta arancione su settori della Lombardia e allerta gialla su gran parte del Nord Italia e sulle Marche. Per la giornata di domani, domenica 12 luglio, allerta gialla per rischio temporali sulla provincia autonoma di Trento.

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