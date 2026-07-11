Dialogo, riconciliazione e unità: il 16 luglio istituzionalizzazione di Tonadico “Città del Patto”. Premio internazionale conferito a Gerhard Pross

Il 16 luglio si inaugurerà l’istituzionalizzazione di Tonadico “Città del Patto”. Sarà celebrato con il conferimento del Premio internazionale che verrà consegnato a Gerhard Pross, tra i fondatori di “Insieme per l’Europa”. Questa prima edizione sarà intitolata “Europa destino comune”, un evento promosso dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza (di cui fa parte Tonadico) in collaborazione con il Movimento dei Focolari. Il progetto “Tonadico Città del Patto” – viene spiegato in un comunicato – nasce dall’esigenza di mettere in luce una fonte di speranza capace di unire dimensione spirituale e impegno sociale, con un respiro universale. Come ha sottolineato il sindaco Daniele Depaoli, “questa intitolazione contribuirà a comunicare e testimoniare la prospettiva dell’unità e della fraternità così oscurata in questo tempo dall’inquietante quadro particolarmente necessaria nell’attuale scenario internazionale”. L’iniziativa si pone in continuità con l’eredità spirituale del Patto di unità stretto il 16 luglio 1949 a Tonadico tra Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, e Igino Giordani, parlamentare e scrittore. Da quell’evento, avvenuto nell’immediato dopoguerra, prese avvio una stagione di particolare intensità spirituale, conosciuta come Paradiso ’49, che avrebbe segnato profondamente la storia del Movimento dei Focolari e la sua diffusione nel mondo. La Valle di Primiero è infatti uno dei luoghi da cui il Movimento ha tratto impulso per il proprio cammino internazionale, orientato alla costruzione dell’unità tra persone, gruppi, popoli e nazioni.

La giornata del 16 luglio si aprirà alle 11 nella chiesa di Sant’Antonio del monastero delle Clarisse cappuccine di Primiero Tonadico, luogo in cui avvenne il Patto di unità. Qui si svolgerà il momento dal titolo “Il Patto: un’esperienza tra cielo e terra”, con l’intervento di padre Amedeo Ferrari. Seguirà la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Luigi Bressan. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, nella cornice di Palazzo Scopoli a Tonadico, si terrà la cerimonia ufficiale. Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi di Maria Caterina Atzori, del Centro Chiara Lubich, su “Il Patto: un paradigma di unità”, e di Alberto Lo Presti, dell’Università Lumsa , su “Una prospettiva europea”. Saranno presenti autorità civili e religiose. Alle 16.45 sarà conferito il Premio internazionale “Città del Patto” a Gerhard Pross, esponente dell’Ymca di Esslingen, in Germania, e tra i fondatori di Insieme per l’Europa; il riconoscimento sarà consegnato dal sindaco Daniele Depaoli. Con questa prima edizione, il Premio internazionale “Città del Patto” intende dare visibilità a personalità e realtà che, nei diversi ambiti della società civile, contribuiscono a costruire percorsi di dialogo, riconciliazione e unità. La cerimonia sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube Focolaritalia.

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