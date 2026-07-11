Europa: Roma, lunedì presentazione della II Conferenza per la libertà e la democrazia

Sarà presentata lunedì 13 luglio, alle 11 nello spazio Esperienza Europa-David Sassoli di Roma, la seconda edizione della Conferenza europea per la libertà e la democrazia, in programma dal 10 al 13 settembre a Ventotene. Promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno e organizzata dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e la Regione Lazio, l’iniziativa riunirà sull’isola simbolo della nascita del progetto europeo Premi Nobel, rappresentanti delle istituzioni, filosofi, giornalisti e artisti per un confronto sui valori della libertà, della democrazia e dell’integrazione europea. La conferenza stampa sarà aperta dai saluti del direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza, cui seguirà l’intervento di Picierno con la presentazione dei temi e degli ospiti dell’edizione 2026. Nell’ambito della manifestazione si svolgerà anche il Democracy Camp, che coinvolgerà giovani della rete Insieme-per.eu, studenti delle Scuole Ambasciatrici del Parlamento europeo (Epas) e content creator in un percorso di riflessione sui valori fondanti dell’Unione europea, arricchito dalle testimonianze di dissidenti perseguitati per le loro idee e il loro impegno civile.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /