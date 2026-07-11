Caldo: ministero della Salute, domani “bollino rosso” in 2 città italiane

Per l’ondata di caldo in Italia, nella giornata di domani, 12 luglio, saranno 2 le città italiane da “bollino rosso”. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.

Per domani è annunciato il “bollino rosso” a Firenze e Perugia, come oggi. Saranno invece da “bollino arancione” Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Il “bollino giallo” è annunciato per Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste e Viterbo. Saranno invece da “bollino verde” Venezia e Verona.

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