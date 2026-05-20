Legalità: Rende, domani giornata di studio contro le mafie

“Quale legalità contro le mafie”. Ha questo titolo il doppio seminario che si terrà il 21 maggio a Rende (Cs), frutto di una sinergia tra Pftim, Irfi e arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. L’iniziativa rientra nell’ambito della Giornata della legalità, che si celebra il 23 maggio, e prevede la collaborazione e partecipazione dell’Issr “San Francesco di Sales”. La sessione mattutina, dalle 10.30, moderata da Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia, si svolgerà presso l’Università della Calabria, e vedrà la partecipazione del rettore Gianluigi Greco, di don Antonio Foderaro, decano della sezione San Tommaso della Pftim, di don Marcello Cozzi, coordinatore Irfi, di Marisa Manzini, sostituto procuratore generale a Catanzaro, e di Mario Caligiuri, docente di Pedagogia della comunicazione all’Unical e presidente della Società italiana di Intelligence. La sessione pomeridiana, dalle 16, si terrà presso l’Issr “San Francesco di Sales”, e vedrà l’introduzione del direttore don Emilio Antonio Salatino. Interverranno Rossana Adele Rossi, coordinatrice del corso di studio unificato in scienze dell’educazione dell’Unical, e don Ennio Stamile, rettore Uni.Ri.Mi. Rossella Casini. Concluderà mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano.

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