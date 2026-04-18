Lunedì 20 aprile, alle ore 15.00 nell’Auditorium della Sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il rettore Elena Beccalli presenterà il Piano strategico di Ateneo 2026-2028 (L. go F. Vito, 1).
Frutto di un processo partecipato che ha coinvolto tutte le componenti della comunità universitaria, il Piano delinea progettualità che, generando impatto, possano lasciare il segno e integrarsi pienamente con le attività didattiche, di ricerca e di terza missione. Alla presentazione, insieme al rettore Elena Beccalli, interverrà mons. Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa. Con la partecipazione di Isabella Di Chio, giornalista Rai, TgR Lazio.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming.
Università Cattolica: Roma, il 20 aprile il rettore Beccalli presenterà il Piano strategico di Ateneo 2026-2028
Lunedì 20 aprile, alle ore 15.00 nell’Auditorium della Sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il rettore Elena Beccalli presenterà il Piano strategico di Ateneo 2026-2028 (L. go F. Vito, 1).