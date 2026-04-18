Università Cattolica: Roma, il 20 aprile il rettore Beccalli presenterà il Piano strategico di Ateneo 2026-2028

Lunedì 20 aprile, alle ore 15.00 nell’Auditorium della Sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il rettore Elena Beccalli presenterà il Piano strategico di Ateneo 2026-2028 (L. go F. Vito, 1).

Frutto di un processo partecipato che ha coinvolto tutte le componenti della comunità universitaria, il Piano delinea progettualità che, ge­nerando impatto, possano lasciare il segno e integrarsi pienamente con le attività didattiche, di ricerca e di terza missione. Alla presentazione, insieme al rettore Elena Beccalli, interverrà mons. Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa. Con la partecipazione di Isabella Di Chio, giornalista Rai, TgR Lazio.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming.

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