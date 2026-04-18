Lavoro: Als Mcl, quattro nuovi “Punti Migrants” per l’inserimento lavorativo e il contrasto al caporalato

L’offerta dei “Punti Migrants” realizzati dall’Associazione Lavoratori Stranieri (Als) di Mcl, in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà, si arricchisce. Dopo quelli aperti a Roma e Milano, infatti, ne arrivano quattro nuovi, che saranno ancora a Roma, poi a Palermo, Catania e Civitanova Marche (Mc). Gli obiettivi principali dei “Punti Migrants” sono quelli di facilitare l’incontro tra domanda e offerta in ogni settore lavorativo e quello di contrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro e del caporalato soprattutto per le persone con un con background migratorio. In ogni punto sarà a disposizione personale qualificato per sostenere ed accompagnare gli utenti, soprattutto migranti, nell’accesso al mercato del lavoro con l’obiettivo di una piena inclusione socio-lavorativa anche attraverso una loro maggiore qualificazione professionale. Tutto questo è possibile grazie alla piattaforma digitale di job matching Migrants.Work, di proprietà del Consorzio Umana Solidarietà e gestita dalla Cooperativa San Francesco. Attraverso questo strumento, si potranno selezionare profili e reclutare manodopera per le aziende clienti, promuovendo al contempo tutte le opportunità di lavoro e crescita professionale offerte ai lavoratori stranieri. “Siamo davvero orgogliosi – dichiara Paolo Ragusa, presidente nazionale Als Mcl – di ampliare la nostra presenza sul territorio italiano con l’apertura di questi nuovi Punti Migrants. Quella dell’inserimento lavorativo delle persone straniere è una tematica molto sentita in maniera trasversale in tutto il Paese e quindi essere il più diffusi possibile è per noi un obiettivo, sul quale stiamo lavorando con impegno. Rimaniamo convinti che l’immigrazione, quando opportunamente regolata, rappresenti per l’Italia una risorsa determinante”.

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