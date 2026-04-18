Coppie: Savona, il 19 aprile la “Giornata di Settore” dell’Équipe Notre Dame sulle povertà dell’oggi

(Foto diocesi di Savona-Noli)

Si terrà domenica 19 aprile a Savona, nel convento dei Frati Minori Cappuccini in via San Francesco d’Assisi, la “Giornata di Settore” dell’Équipe Notre Dame – Settore Liguria Ponente, dal titolo “‘Dilexi te’ e le povertà dell’oggi”. L’appuntamento, aperto anche ai non appartenenti al movimento, prenderà il via alle ore 9,30 con i saluti e la presentazione, seguito alle ore 10 dalla messa comunitaria. Interverranno i coniugi Caterina e Carlo Amoretti, che offriranno riflessioni e testimonianze sui temi delle disuguaglianze, delle vulnerabilità e dell’esclusione, con particolare attenzione agli ambiti della famiglia, degli adolescenti e degli anziani. La giornata proseguirà con il pranzo condiviso secondo lo spirito del movimento e attività di gruppo nel pomeriggio, con conclusione prevista alle ore 16,30. L’iniziativa si propone come occasione di confronto e crescita spirituale, invitando a riconoscere il volto di Cristo nelle persone più fragili e promuovendo uno sguardo attento alle nuove forme di povertà. Previsto anche un servizio di baby-sitting per favorire la partecipazione delle famiglie.